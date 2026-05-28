Сборная России на выезде проиграла Египту

Сборная России в товарищеском матче проиграла команде Египта.

Встреча завершилась минимальной победой хозяев со счётом 1:0. В первом тайме команды не смогли открыть счёт. Единственный мяч в игре был забит на 65-й минуте - отличился Мостафа Зико.



Напомним, российская сборная продолжает проводить только товарищеские матчи из-за отстранения от международных турниров. В июне россияне также сыграют против Буркина-Фасо и Тринидада и Тобаго.