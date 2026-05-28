Товарищеские матчи. Сборные

Египет
1 - 0 1 0
Россия2 тайм

Сборная России на выезде проиграла Египту

Сборная России в товарищеском матче проиграла команде Египта.
Фото: РФС
Встреча завершилась минимальной победой хозяев со счётом 1:0. В первом тайме команды не смогли открыть счёт. Единственный мяч в игре был забит на 65-й минуте - отличился Мостафа Зико.

Напомним, российская сборная продолжает проводить только товарищеские матчи из-за отстранения от международных турниров. В июне россияне также сыграют против Буркина-Фасо и Тринидада и Тобаго.

