Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Сборные

Египет
1 - 0 1 0
РоссияЗавершен

Пономарев - об игре сборной России с Египтом: тошниловка какая-то!

Бывший защитник сборной СССР Владимир Пономарев прокомментировал Rusfootball.info поражение сборной России от команды Египта в товарищеском матче.
Фото: РФС
- Что здесь говорить по игре? Тошниловка какая-то! Я все смотрел и надеялся, что хоть что-то у нашей сборной получится, что какой-нибудь дурацкий гол забьем всё-таки этой команде, но нет. Все восхищаются почему-то Батраковым, Кисляком, Обляковым, но нет у нас ничего. Поэтому уже даже на уровне Египта скатились. Даже на этом уровне не смотримся, - сказал Пономарев.

Напомним, сборная России 28 мая в гостях уступила Египту со счётом 0:1.

Виктория Яковлева, Rusfootball.info

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Автор:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • +4
  • Не нравится