"Возможно, в конце первой половины мы чуть-чуть потеряли концентрацию, где-то не хватило везения. Сейчас трудно объяснить это всё, думаю, тренерский штаб разберет все ошибки.
Что говорил Валерий Карпин в перерыве? Это всё останется в раздевалке. Считаю, что кроме тех восьми минут в первом тайме, всё остальное время мы играли в хороший футбол. Валерий Георгиевич такого же мнения. Нам нужно продолжать играть в свой футбол, и тогда всё будет хорошо", — цитирует Норманна пресс-служба "Ростова".
Вчера "Ростов" проиграл "Локомотиву" на своём поле со счётом 1:3.
В турнирной таблице РПЛ ростовчане после 22-х туров занимают четвёртое место. В активе команды Валерия Карпина 38 очков.
В следующем туре "Ростов" на выезде сыграет с "Сочи".
О матче "Ростов" - "Локомотив" вы можете прочитать здесь:
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Норманн: "Ростову" надо играть в свой футбол, и тогда всё будет хорошо
Норвежский полузащитник "Ростова" Маттиас Норманн прокомментировал поражение в матче 22-го тура от "Локомотива" (1:3).
Фото: ФК "Ростов"
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