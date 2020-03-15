"Зенит" не отпустит легионеров из клуба, если сезон РПЛ будет приостановлен из-за коронавируса

Руководство "Зенита" не намерено отпускать легионеров из распоряжения клуба, если чемпионат России будет приостановлен.
Фото: ФК "Зенит"
Об этом сообщает Bobsoccer.

Источник сообщает,что тренерский штаб "Зенита" разработает новую тренировочную программу для игроков, если сезон РПЛ будет приостановлен.

В настоящее время "сине-бело-голубые" работают в штатном режиме до решения РПЛ о продолжении сезона, которое будет принято завтра.

"Зенит" после 22-х туров лидирует в турнирной таблице РПЛ, опережая идущий вторым "Локомотив" на 9 очков. В следующем туре подопечные Сергея Семака должны встретится с ЦСКА на выезде.

Напомним, что 17-го марта руководство РПЛ примет решение о продолжении сезона, после видеоконференции с представителями УЕФА. Сообщается, что чемпионат России может быть приостановлен из-за распространения коронавируса.


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Теги: Зенит РПЛ Коронавирус
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