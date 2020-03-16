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Предыдущий матч чемпионата России с "Уфой" (0:0) стал для Жиркова сотым в футболке "Зенита". В следующем матче с "Уралом" (7:1) Жирков провёл свою 101-ю игру.
Юрий Жирков выступает за "Зенит" с 2016-го года, перейдя из московского "Динамо". Всего за этот период Жирков забил за "Зенит" 5 голов и стал автором 13-ти голевых передач.
Действующий контракт 36-летнего полузащитника с питерским клубом рассчитан до июня текущего года.
В нынешнем сезоне на счету Жиркова 3 забитых мяча и 4 голевые передачи в 22-х матчах за "Зенит" во всех турнирах.
"Зенит" показал нарезку с лучшими моментами Жиркова, который провёл 100 матчей за клуб (видео)
В официальном twitter-аккаунте "Зенита" появилось видео, посвященное сотому матчу Юрия Жиркова за "сине-бело-голубых".
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