Разгром в матче основ и прерванная после 6 удалений игра "молодёжек". "Тамбов" и "Крылья" зажгли. А дальше пауза?

РПЛ, весьма вероятно, будет приостановлена во вторник. На возможную паузу нас проводили очередной гол Мелкадзе, грубейшие ошибки игроков "Крыльев" и эмоциональное противостояние молодежных команд.

Фото: ФК "Тамбов"

Матч молодежных команд «Тамбова» и «Крыльев Советов» завершился на 83-й минуте при счете 1:1. В игре было пять удалений (четыре у Самары)? «Крыльям» будет засчитано техническое поражение



Собрал самые жаркие моменты ?? pic.twitter.com/kFRLyvsTaD — Руслан Абушкин (@abushkin) March 15, 2020

На случай, если вы хотите посмотреть игру полностью, или чуть в более расширенном чем в нарезке формате

Редкий случай, но материал о матче клубов Премьер-Лиги просто необходимо начать со встречи их молодежных команд. Матч между "молодежками" "Тамбова" и "Крыльев", безусловно, выдался из ряда вон выходящим, но, к сожалению, с негативным оттенком. Главный судья Илья Иванов из Санкт-Петербурга удалил 1 игрока "тамбовчан", 4 игроков и 1 члена тренерского штаба самарского клуба, а также остановил игру на 82-й минуте. Коллега Абушкин выложил в своем аккаунте в Твиттере самые жаркие моменты.Основные события скандальной встречи произошли после 60-й минуты. К этому времени команды подошли со счетом 1:1 - Босов вывел "Крылья" вперед на 21-й минуте, а Большаков сравнял счет на 62-й. В конце первого тайма была небольшая стычка, по итогам которой Иванов показал по желтой карточке игроку хозяев и игроку гостей, но особых предпосылок для фейерверка из красных тогда все-таки не было. Как выяснилось, надо было дождаться истечения чуть больше чем часа игры.Через 3 минуты после гола "Тамбова" с поля был изгнан первый футболист "Крыльев" - полузащитник Босов. Он получил вторую желтую карточку за грубую игру против Кабахидзе. Первое предупреждение Босов заработал за явный срыв атаки хозяев. Итог - удаление не вызывает вопросов. Однако оно лишь заводит оставшихся в деле. Не проходит и минуты, как "тамбовчанин" Морев грубо сбивает убегавшего в контратаку Тюрина. Теоретически за такой фол можно и удалять, но уверенно показанная желтая все-таки более представляется более корректным решением в данной ситуации. Именно его и принял судья.10 минут после этого идет относительно "мирный" футбол, но затем снова следует эмоциональный порыв. Сначала игрок "Крыльев" на грани нарушения отбирает мяч у соперника. Через несколько секунд игрок "Тамбова" также на грани возвращает владение своей команде. И через мгновение грубым приемом его сносит "самарчанин" Нестеров. Возникает потасовка, в ходе которой Евинов ("КС") валит на газон сначала Жеребятьева ("Тамбов"), а затем и Кабахидзе ("Тамбов"). Итог - прямые красные карточки Евинову, Нестерову и Кабахидзе. Команды остаются в составах 10 на 8. Решение судьи Иванова вновь не выглядит ошибочным.Евинов и Кабахидзе при этом никак не могут успокоиться, и выяснение отношений между ними перетекает в подтрибунку. Выводы о том, что там произошло попробуем сделать из информации с официального сайта "Крыльев Советов". Она гласит - "". Удалить удаленных в такой ситуации уже нельзя, но без удаленных, простите за тавтологию, все-таки не обходится - красную карточку по итогам эпизода получает тренер "самарчан" Динар Шарипов.После этого игра возобновляется, но ровно на 30 секунд. Молчанов ("КС") жестко подкатывается под Леньо ("Тамбов"), и Иванов незамедлительно показывает ему желтую карточку, которая становится для него второй. Первое предупреждение Молчанов получил за похожий подкат в первом тайме. Итог - удаление, которое выглядит скорее справедливым, а не ошибочным решением судьи. Таким образом, в эпизодах бригада во главе с Ивановым разобралась достаточно неплохо и адекватно.Но все портит финальное решение арбитра из Санкт-Петербурга. После удаления Молчанова Иванова останавливает игру. Действительно, похоже, что судья посчитал, что у "Крыльев" на поле осталось игроков меньше, чем дозволено. Однако по правилам прерывать матч необходимо только в том случае, когда в любой из команд осталось менее семи игроков. А у самарского клуба в этот момент осталось как раз семь. И удаление тренера Шарипова никак не влияет на это число.Как факт хочется упомянуть, что Илье Иванову 26 лет. С одной стороны, он достаточно молод. С другой стороны, он вполне соответствует молодежному первенству. Его решения в игре между "Тамбовом" и "Крыльями Советов", без сомнения, разберут соответствующие сотрудники соответствующих департаментов. Пока же остается не понятной дальнейшая судьба встречи. По правилам ее положено доиграть с той минуты, на которой она была прервана. Но вполне логично, что сейчас на повестке в РФС гораздо более глобальные вопросы.Что же нам подарили игроки основных команд? По владению мячом впереди предсказуемо и с большим отрывом были "Крылья". "Тамбов" не постеснялся отдать инициативу сопернику, и выбранная тактика достаточно быстро начала себя оправдывать. У ворот Фролова было заметно опаснее, чем у ворот Шелии. И при том количестве хороших моментов, которые создали хозяева, совсем не удивительно, что они смогли открыть счет еще до перерыва.Свой шестой гол в этом сезоне забил Мелкадзе. Он забил в нижний левый от вратаря угол при отсутствии какого-либо сопротивления со стороны защитников и опорников "Крыльев". Андрей Тихонов заявил, что в этом эпизоде ошибку совершил Тимофеев. Интересно, что из шести голов четыре Мелкадзе забил ударом в тот же угол, что и сегодня. Самарский клуб пытался соорудить ответ, но результативность его стараний лучше всего отражает статистика ударов в створ - в первом тайме их было 0. Впервые вступить в игру Шелию гости заставили только после перерыва.Не самые удачные действия "Крыльев" в атаке усугубились откровенно грубой ошибкой Чернова в обороне. В абсолютно безобидной ситуации Никита, пытаясь отдать пас назад, вывел Обухова 1 на 1 с Фроловым. Нападающий "Тамбова" не стал отказываться от такого подарка и удвоил преимущество своей команды. Самарский клуб вновь и вновь пытался забить свой гол, но ничего толкового впереди у него не получалось. Думаю, никто не будет спорить с тем, что "тамбовчане" абсолютно уверенно вели дело к победе.И тот факт, что она стала разгромной, тоже не выглядит случайным развитием событий. Что говорить, если "Крылья" позволили сделать голевую даже Шелии. Подопечные Божовича могли забить хотя бы 1 мяч уже в добавленное время, но и там их постигла неудача. "Тамбов" был лучше своего соперника и абсолютно по делу забрал сегодня 3 очка и выбрался на 11-е место. Самарский клуб завершает этот тур на предпоследней строчке и дает повод поговорить о нем в контексте ФНЛ.Впрочем, нам всем еще предстоит узнать, что нас ждет дальше. Важные решения должны быть приняты во вторник, 17 марта. Велика вероятность, что чемпионат России, как и все европейские турниры, будет приостановлен в связи с распространением коронавирусной инфекции. Хочется верить, что пауза не будет долгой, и мы с вами уже скоро вновь сможем наслаждаться любимой игрой. Здоровья всем и берегите себя!