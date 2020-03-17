"Прядкина выбрали все руководители клубов, они знают его. Вопросов к работе РПЛ больше тысячи.
Один их сайт чего стоит, который отстает от всех. Телеграм-каналы на час раньше дают новости, только потом на сайте РПЛ появляется что-то. Не понимаю, почему такой затхлый и вялый сайт у них, это же вотчина Прядкина.
Общение со СМИ никакое. Реакция должна быть немедленной и моментальной, сайт должен быть современным и быть в интернете на первом месте, а он на каком месте? Они опаздывают.
Вот даже сейчас, где решение по сегодняшнему заседанию? Как они говорили, кто и что говорил и как все обсуждалось?" – заявил Орлов для Sport24.
Сегодня днем Сергей Прядкин был переизбран на пост Президента РПЛ на пятилетний срок.
Также сегодня было принято решение о приостановке всех игр Российской Премьер-Лиги до 10 апреля.
Орлов о переизбрании Прядкина: вопросов к работе РПЛ больше тысячи
Спортивный комментатор Геннадий Орлов раскритиковал работу Сергея Прядкина на посту Президента РПЛ.
Фото: Eurosport
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