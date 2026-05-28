Сборная России в матче с Египтом установила антирекорд при Карпине

Сборная России показала худшую игру в атаке за последние пять лет в товарищеском матче против Египта.
Команда Валерия Карпина уступила в Каире со счётом 0:1, сумев нанести лишь один удар в створ ворот соперника.

По данным статистических порталов, показатель ожидаемых голов россиян составил всего 0,52 xG. Хуже в атаке национальная команда выглядела только осенью 2021 года в матче отбора на чемпионат мира против Хорватии.

Тогда российская сборная вообще не пробила в створ ворот, набрала 0,04 xG и проиграла после автогола Фёдора Кудряшова.

Источник: телеграм-канал "Первый спорт"

