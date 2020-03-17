"Можно объявить, что есть решения УЕФа о переносе чемпионата Европы на 2021 год, с 11 июня по 11 июля. Рекомендации: завершить чемпионат 30 июня.
На основании решения бюро исполкома — приняли решение приостановить РПЛ до 10 апреля", - заявил Сергей Прядкин для Sport24.
Напомним, многие национальные чемпионаты по футболу приостановлены из-за пандемии коронавируса.
Прядкин: УЕФА рекомендовала завершить чемпионат РПЛ 30 июня
Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин рассказал о рекомендациях УЕФА по поводу проведения чемпионата России.
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