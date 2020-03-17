Игнатьев: не уверен, что Тедеско когда-нибудь выстроит комбинационную игру

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев оценил игру "Спартака" под руководством Доменико Тедеско.
Фото: ФК "Спартак"
"На мой взгляд, Тедеско в первую очередь хороший мотиватор. Он заставляет футболистов действовать на пределе физических и эмоциональных возможностей, но как постановщик игры себя пока не проявил. Если бы сегодня команду возглавил Олег Романцев, то я не сомневаюсь, что он быстро выстроил бы комбинационную игру. В случае же с Тедеско я в принципе не уверен, что это когда-нибудь произойдет", - цитирует Игнатьева "Московский комсомолец".

34-летний Тедеско возглавил "Спартак" в октябре 2019 года. Красно-белые после 22 туров занимают 8-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 28 очков.

После зимней паузы "Спартак" провел два матча в РПЛ (с "Краснодаром" 0:1 и "Оренбургом" 3:1) и одну игру в Кубке России, где красно-белые обыграли ЦСКА (3:2).


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Теги: Игнатьев Тедеско Спартак
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