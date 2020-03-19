УЕФА перенес дату отчета клубов по ФФП на месяц

"В качестве первой меры в целях реагирования на текущую исключительную ситуацию УЕФА решил, что крайний срок, в течение которого клубы должны доказать факт отсутствия просроченной кредиторской задолженности, который предусмотрен статьями 49, 50 по лицензированию клубов и регламенту финансового fair play (CL & FFP), перенесен с 31 марта на 30 апреля 2020 года", — приводит слова УЕФА РИА Новости.
Данное решение принято в связи с паузой во многих ведущих футбольных чемпионатов из-за распространения коронавируса.
Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы также отменены из-за коронавируса.
По актуальным данным число инфицированных вирусом COVID-19 превысило 200 000 человек. Скончалось более 9000 человек.
Напомним, что сегодня владелец "Спартака" Леонид Федун предложил отменить правило ФФП из-за паузы, связанной с коронавирусом.
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Фото: УЕФА
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