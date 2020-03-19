Погба и Фабрегас поздравили Кокорина с днём рождения

Погба поздравил Кокорина pic.twitter.com/aa4M4C0Yr7— Великий Твитсби (@greattvetor) March 19, 2020
"Привет, Александр, как дела? Надеюсь, у тебя всё хорошо. Поздравляю тебя с днём рождения. Береги себя, насладись этим временем с родными, друзьями. Удачи", — сказал Погба в видеообращении.
Сеск Фабргас поздравил Александра Кокорина с днем рождения. pic.twitter.com/W4lhh6PeZZ— Александр (@optaluna) March 19, 2020
"Привет, Александр. Это Сеск. Слышал, у тебя день рождения. Надеюсь, день у тебя сегодня проходит фантастически и ты наслаждаешься праздником с друзьями и семьёй. Надеюсь, однажды мы с тобой встретимся, окей? Хорошего дня, береги себя. Чао!" — присоединился к поздравлениям Фабрегас.
Сегодня, 19-го марта, нападающему "Сочи" Александру Кокорину исполнилось 29 лет.
Напомним, что Кокорин выступает в "Сочи" на правах аренды из "Зенита" до конца текущего сезона.
В июне у форварда заканчивается контракт с "сине-бело-голубыми".
В четырех матчах за сочинский клуб в РПЛ Кокорин отметился тремя голами и двумя результативными передачами.