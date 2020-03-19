Погба и Фабрегас поздравили Кокорина с днём рождения

Полузащитники "МЮ" и "Монако" Поль Погба и Франсеск Фабрегас поздравили форварда "Сочи" Александра Кокорина с 29-летием.

"Привет, Александр, как дела? Надеюсь, у тебя всё хорошо. Поздравляю тебя с днём рождения. Береги себя, насладись этим временем с родными, друзьями. Удачи", — сказал Погба в видеообращении.

"Привет, Александр. Это Сеск. Слышал, у тебя день рождения. Надеюсь, день у тебя сегодня проходит фантастически и ты наслаждаешься праздником с друзьями и семьёй. Надеюсь, однажды мы с тобой встретимся, окей? Хорошего дня, береги себя. Чао!" — присоединился к поздравлениям Фабрегас.

Сегодня, 19-го марта, нападающему "Сочи" Александру Кокорину исполнилось 29 лет.

Напомним, что Кокорин выступает в "Сочи" на правах аренды из "Зенита" до конца текущего сезона.

В июне у форварда заканчивается контракт с "сине-бело-голубыми".

В четырех матчах за сочинский клуб в РПЛ Кокорин отметился тремя голами и двумя результативными передачами.


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Теги: Кокорин Сочи Фабрегас Погба Зенит
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