- С днём рождения, мастер. Только вперёд, - написал украинец в своём инстаграме.
- Спасибо, легенда, - ответил российский нападающий.
Кокорину исполнилось 29 лет. Вторую половину сезона он проводит на правах аренды в "Сочи", за который в четырех матчах Премьер-лиги забил три гола. Футболист принадлежит "Зениту".
Воронин и Кокорин выступали вместе за московское "Динамо" с 2010 по 2014 годы.
"Мастер, только вперёд". Воронин поздравил Кокорина с днём рождения
Экс-нападающий московского "Динамо" Андрей Воронин поздравил бывшего одноклубника Александра Кокорина с днём рождения.
Источник: "СЭ"
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