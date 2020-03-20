"Не понимаю, зачем в "Спартак" привезли молодежь. Ларссон, Тил, Крал, Понсе... Для чего работает спартаковская школа? Давайте тогда ее закроем и облегчим финансовое бремя. Странная ситуация, ей-богу.
В школу "Спартака" стремятся попасть ребята со всей страны. Я не верю, что там нет способных футболистов! Хотя бы за два-три года кто-то должен появиться. Еще понимаю, когда в клуб приглашают уже сложившихся мастеров, которым по 26-27 лет. Но тут... Другой момент. Я пожил в Европе. Знаю, всю талантливую молодежь там сразу разбирают ведущие клубы. А раз эти ребята поехали в Россию", — цитирует Юрана "Спорт-Экспресс".
После 22-х туров "Спартак" занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 28 очков.
В 22-м туре подопечные Доменико Тедеско обыграли "Оренбург" в выездном матче со счётом 3:1. Отличились Понсе, Ларссон и Мирзов.
В настоящий момент матчи российской Премьер-лиги приостановлены до 10-го апреля из-за распространения коронавируса.
Юран: Ларссон, Тил, Крал, Понсе... Для чего работает спартаковская школа?
Экс-игрок "Спартака" Сергей Юран прокомментировал летние приобретения московского клуба.
Фото: sports.ru
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