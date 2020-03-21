Прядкин: рукопожатия не отменили, никакой паники нет

Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин сообщил, что сотрудники организации не паникуют из-за пандемии коронавируса. По словам функионера, несмотря на меры предосторожности, в офисе РПЛ не отменили рукопожатия.

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"Никакой паники нет, есть трезвая оценка ситуации. Взаимодействуем с РФС, общаемся с президентом Дюковым в регулярном режиме обо всех процессах и о том, как действовать дальше.



Что изменилось в коллективе? Мы приняли определённые меры по безопасности, превентивные меры. Ряд сотрудников получили указание работать на удалёнке. Рукопожатия не отменили, но никакой паники и шапкозакидательства нет и не было", - сказал Прядкин в эфире "Матч ТВ".



Из-за пандемии коронавируса розыгрыш РПЛ был приостановлен до 10 апреля. При этом Прядкин сообщил, что в лучшем случае чемпионат возобновят 24 апреля.