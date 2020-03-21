Малком: был бы рад в будущем вернуться в "Барселону"

Нападающий " Зенита " Малком не исключил, что однажды вернется в "Барселону".

Фото: Sport24

"В "Барселоне" я был в хороших отношениях с Вальверде. Он хороший человек и тренер. Он мне не объяснял, почему я не играю, но меня это не беспокоило. Мы профессионалы и должны принимать решение тренера.



Вернуться в "Барселону"? Никогда не знает, что будет завтра. Возможно, однажды вернусь. Был бы этому рад. Но сейчас все мысли о "Зените", - цитирует Малкома La Vanguardia.



Малком в нынешнем сезоне провел 6 матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу.