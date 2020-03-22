Фотограф "Зенита": Спаллетти - самый талантливый психолог из всех, кого я видел

Евдокимов рассказал о сильном впечатлении, которое на него произвёл итальянский специалист Лучано Спаллеттти."Спаллетти дарил кулоны и часы игрокам и сотрудникам? Мне он тоже это все дарил. Он дольше всех присматривался к окружающим. Думаю, что он самый талантливый психолог из всех, кого я видел. Он умел на запредельном уровне манипулировать людьми. Он каждого человека умел считывать за секунды. Где-то около месяца ушло на то, чтобы мы стали товарищами. Он обнимал меня, усы мне щипал, но всё это он делал благородно и красиво", - приводит слова Евдокимова "Фонтанка".