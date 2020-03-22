Круговой, Лукаку, Иммобиле и Зинченко сыграют на чемпионате Европы по FIFA 20

Популярный футбольный "Инстаграм" 433, имеющий 26.8 млн подписчиков, объявил о проведении турнира по игре FIFA 20 среди профессиональных футболистов.
Фото: ФК "Зенит-2"
В турнире примут участие 32 игрока из 32 стран. По сведениям Sport24, Россию на чемпионате Европы представит принадлежащий "Зениту" защитник "Уфы" Данил Круговой.

Среди главных звёзд предстоящего турнира по киберфутболу нападающий "Интера" Ромелу Лукаку (Бельгия), защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко (Украина), его одноклубник Эмерик Лапорт (Франция), лучший бомбардир топ-5 европейский лиг Чиро Иммобиле ("Лацио", Италия) и многие другие.

Все игры будут показаны в прямом эфире в "Инстаграме" 433.


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Теги: Круговой FIFA 20 Лукаку Иммобиле Зинченко Уфа
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