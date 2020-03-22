Радимов: не болейте, если только за "Зенит"

??? Друзья! Наш главный тренер @radimov02 напоминает вам о простых правилах, которым нужно следовать, чтобы не заболеть. Будьте здоровы! pic.twitter.com/6oPFRZLYuq — «Зенит»-2 (@zenit_spb2) March 21, 2020

"Тщательно мойте руки, не трогайте глаза руками. Избегайте встреч с людьми, у которых есть признаки ОРВИ.При любых признаках заболевания оставайтесь дома или вызывайте врача на дом. Не болейте, если только за "Зенит", — сказал Радимов.В настоящий момент все футбольные матчи, проходящие под эгидой РФС, приостановлены, как минимум, до 10-го апреля из-за распространения коронавируса.На сегодняшний день в России известно о 438-ми случаях заражения коронавирусом.В мире число зараженных вирусом COVID-19 превысило 340 000 человек. Число погибших близится к 15 000 человек.