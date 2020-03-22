Радимов: не болейте, если только за "Зенит"

Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов обратился к болельщикам в связи с распространением коронавируса.


"Тщательно мойте руки, не трогайте глаза руками. Избегайте встреч с людьми, у которых есть признаки ОРВИ.

При любых признаках заболевания оставайтесь дома или вызывайте врача на дом. Не болейте, если только за "Зенит", — сказал Радимов.

В настоящий момент все футбольные матчи, проходящие под эгидой РФС, приостановлены, как минимум, до 10-го апреля из-за распространения коронавируса.

На сегодняшний день в России известно о 438-ми случаях заражения коронавирусом.

В мире число зараженных вирусом COVID-19 превысило 340 000 человек. Число погибших близится к 15 000 человек.


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Теги: Радимов Зенит Зенит-2 Коронавирус
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