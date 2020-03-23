Победителем стал полузащитник "Вест Хэма" Томаш Соучек. За него проголосовали 760 человек. Он более чем в полтора раза опередил ближайшего преследователя.
Пятёрку лучших замкнул Алекс Крал, защищающий цвета московского "Спартака". Он набрал 146 голосов. Крал перешёл в столичный клуб из "Славии".
Топ-5
1. Томаш Соучек ("Славия" / "Вест Хэм") – 760 голосов
2. Томаш Вацлик ("Севилья") – 461
3. Владимир Дарида ("Герта") – 186
4. Патрик Шик ("Рома" / "РБ Лейпциг") – 176
5. Алекс Крал ("Славия" / "Спартак") – 146.
Крал занял пятое место в списке лучших игроков Чехии по итогам года
Футбольная ассоциация Чехии на официальном сайте обнародовала итоги голосования за лучшего игрока страны по итогам 2019 года.
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