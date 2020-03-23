Крал занял пятое место в списке лучших игроков Чехии по итогам года

Футбольная ассоциация Чехии на официальном сайте обнародовала итоги голосования за лучшего игрока страны по итогам 2019 года.
Победителем стал полузащитник "Вест Хэма" Томаш Соучек. За него проголосовали 760 человек. Он более чем в полтора раза опередил ближайшего преследователя.

Пятёрку лучших замкнул Алекс Крал, защищающий цвета московского "Спартака". Он набрал 146 голосов. Крал перешёл в столичный клуб из "Славии".

Топ-5

1. Томаш Соучек ("Славия" / "Вест Хэм") – 760 голосов
2. Томаш Вацлик ("Севилья") – 461
3. Владимир Дарида ("Герта") – 186
4. Патрик Шик ("Рома" / "РБ Лейпциг") – 176
5. Алекс Крал ("Славия" / "Спартак") – 146.


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Теги: Крал Спартак РПЛ
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