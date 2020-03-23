"Грустное зрелище. Ребята стараются, но сзади детский сад. Слишком много ошибок. Да и забивать сейчас некому. Федор Чалов в прошлом сезоне неплохо выглядел, а сейчас вообще никакой. Куда ему в «Кристал Пэлас», если он в России не забивает? Если нападающий хочет уехать за рубеж, то должен решать судьбу матчей, тащить на себе команду. Ей тяжело, а ты обыграл и забил! Чалов же ничего такого не делает", — цитирует Яновского Team Russia.
В нынешнем сезоне на счету Фёдора Чалова 6 голов и 6 результативных передач в 31-м матче за ЦСКА во всех турнирах.
Ранее сообщалось, что на Фёдора Чалова претендуют три английских клуба: "Кристал Пэлас", "Вест Хэм" и "Брайтон". По информации другого источника форвардом интересуется лондонский "Челси".
Летом 2019-го на Чалова также претендовал "Кристал Пэлас", но английский клуб не смог договориться по переходу игрока с ЦСКА.
Яновский: Чалов сейчас вообще никакой. Какой ему "Кристал Пэлас"?
Экс-футболист ЦСКА и сборной России Игорь Яновский прокомментировал игру "армейцев" в нынешнем сезоне.
Фото: Getty Images
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