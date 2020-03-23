"С экранов говорят, что всё у нас процветает и скоро заживём. Но не всему надо верить. Достаточно отъехать от Москвы, и сразу становится всё понятно. Стадион в Саранске стоит пустой — сколько на него надо тратить денег? Отдайте их лучше в больницы. Потому что если вдруг какая операция, все хотят оперироваться в Германии, Израиле или Италии, потому что там уровень медицины лучше. Почему не сделать этого у нас? Есть же Сколково, что оно собой представляет? Знаешь, я часто езжу в интернаты. Смотришь, как живут дети, и видишь: ни черта мы не хорошо живём", — приводит слова Беленова "Чемпионат".
В нынешнем сезоне на счету Александра Беленова 20 матчей в РПЛ за "Уфу", в которых 33-летний голкипер пропустил 13 мячей, а еще в 11-ти матчах оставил свои ворота в неприкосновенности.
"Уфа" после 22-го тура находится на девятом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 27 очков.
Беленов: с экранов говорят, что всё у нас процветает и скоро заживём. Но не всему надо верить
Голкипер "Уфы" Александр Беленов раскритиковал то, что говорят людям с экранов телевизоров.
Фото: ФК "Уфа"
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