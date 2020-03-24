- Читал, что "Сочи" хочет предложить Кокорину полноценный контракт. Он же лучший игрок. Это только первый запрос на Александра, а я убеждён, что будут запросы от многих клубов. В том числе могут быть запросы из-за рубежа.
Знаю, что в Испании есть клуб, который хотел бы заполучить Александра. Там уже начались какие-то переговоры, движения. Ситуация очень сложная. Кокорин сейчас принадлежит "Зениту", но это только до июля, а дальше он станет свободным агентом. "Сочи" уже проявляет активность, другие тоже суетятся. Что предложит "Зенит"? Посмотрим, - рассказал Орлов в своём блоге в социальной сети ВКонтакте.
Напомним, 29-летний Кокорин до конца сезона арендован "Сочи" из "Зенита". Контракт футболиста с питерцами истекает 30 июня 2020 года.
Чемпионат России приостановлен до 10 апреля из-за угрозы распространения коронавируса.
Орлов: клуб из Испании интересуется Кокориным. Уже начались какие-то переговоры
Футбольный комментатор Геннадий Орлов рассказал, что нападающим "Сочи" Александром Кокориным интересуются в Испании.
Источник: ПФК "Сочи"
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!