"В начале апреля состоится дистанционное собрание клубов РПЛ, на котором будут обсуждаться варианты по возобновлению или окончанию текущего чемпионата. По моей информации, у Лиги появился ещё один вариант. Существует вероятность, при которой нынешний чемпионат будет возобновлен в июле и закончен в августе. Тогда следующий сезон начнётся в сентябре, и командам в нем придётся играть туры два раза в неделю", — сообщает журналист Андрей Панков в своём телеграм-канале "Ловите инсайд".
После 22-х туров в турнирной таблице чемпионата России лидирует питерский "Зенит". В активе подопечных Сергея Семака - 50 очков.
Напомним, что в настоящее время сезон РПЛ приостановлен, как минимум, до 10-го апреля из-за распространения коронавируса.
По актуальным данным в мире коронавирусом инфицировано более 600 000 человек. Число погибших превысило 28 000 человек. Распространение коронавируса началось в конце прошлого года в китайском Ухане.
В России известно о 1264 зараженных вирусом COVID-19.
Источник: РПЛ будет возобновлена в июле и закончена в августе
Стал известен один из вариантов возобновления российской Премьер-лиги.
Фото: premierliga.ru
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