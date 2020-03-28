Пожарный Алексей Кравцов был среди тех, кто тушил пожар на площади свыше 1000 кв.метров у "Ростов-Арены". Он не сумел выбраться из кольца огня.
По сведениям telegram-канала "Baza", это был умышленный поджог, но поджигателей пока не нашли.
В МЧС России по Ростовской области сообщили, что огонь не представляет угрозы стадиону.
При тушении пожара у "Ростов-Арены" погиб сотрудник МЧС
При пожаре в Ростове-на-Дону погиб сотрудник МЧС.
Источник: Ростов Главный Вконтакте
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