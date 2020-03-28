Лукашенко: в России некоторые много выигрывают на ставках на чемпионат Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал то, что в России делают ставки на чемпионат Белорусиси.
Фото: EPA
"Весь мир следит за чемпионатом Беларуси по футболу. Значит, что наша страна ударила спортом по коронавирусу? Ну хоть что-то.

Нам благодарны болельщики по всему миру, конечно. Я по России наблюдаю, они очень много выигрывают некоторые на ставках. Потому что раньше не очень знали наши команды. Кто-то проигрывал, кто-то выигрывал. Все польза. Даже в Британии ставят на наш футбол", — сказал Лукашенко в эфире телеканала ОНТ.

Напомним, что чемпионат Белоруссии остается единственной лигой в Европе, которая не остановила проведение матчей из-за пандемии коронавируса.

В стране зафиксировано 94 случая заражения коронавирусом, 32 человека вылечились, 62 продолжают лечение. Общее число инфицированных вирусом COVID-19 в мире превысило 666 000 человек. Погибло более 30 000 человек.

В настоящее время из-за распространения коронавируса приостановлены все ведущие футбольные чемпионаты.


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Теги: Лукашенко Чемпионат Белоруссии Коронавирус
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