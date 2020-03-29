Такое размышление Газзаев начал после вопроса о ситуации с Юрием Сёминым в "Локомотиве".
- К сожалению, не все умеют ценить собственные тренерские кадры. Это касается прежде всего клубных руководителей, а также некоторых специалистов и журналистов.
Мы порой видим — стоит какому-нибудь иностранному тренеру случайно выиграть один-два матча, как его сразу начинают величать чуть ли не "царем Москвы". А за какие такие заслуги? Что и кому он успел доказать? Цари в футболе — это те, кто из года в год добивается результата. Давайте ценить наших отечественных тренеров. Их заслуги должны отмечать и средства массовой информации, и специалисты, и болельщики, - цитирует Газзаева "СЭ".
Из всех московских команд, иностранный тренер есть у двух. У ЦСКА - белорус Виктор Гончаренко, у "Спартака" - немец Доменико Тедеско.
Напомним, чемпионат России приостановлен до 10 апреля из-за вспышки коронавируса в мире. В России зафиксировано 1534 случаев заражения. 1462 человек продолжают лечение, 64 - выздоровели, 8 человек умерло.
Газзаев: стоит иностранному тренеру случайно выиграть один-два матча и он чуть ли не царь Москвы
Глава комитета по делам национальностей Государственной Думы РФ Валерий Газзаев высказался о ситуациях с тренерами в стране.
Источник: РИА Новости
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!