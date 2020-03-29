Газзаев: стоит иностранному тренеру случайно выиграть один-два матча и он чуть ли не царь Москвы

Глава комитета по делам национальностей Государственной Думы РФ Валерий Газзаев высказался о ситуациях с тренерами в стране.

Источник: РИА Новости