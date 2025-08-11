Матчи Скрыть

Агент Самошникова рассказал о состоянии здоровья защитника "Локомотива"

Алексей Бабырь, агент защитника "Локомотива" Ильи Самошникова, сообщил, что игрок практически восстановился после повреждения.
Фото: ФК "Локомотив"
"Илья в прекрасном состоянии, тренируется, набирает форму. Практически восстановился, осталось набрать функциональные кондиции. И он будет готов к бою на все сто", - цитирует агента "СЭ".

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Илья Самошников, играющий на позиции правого крайнего защитника, принял участие лишь в одном матче за "Локомотив" из четырех. Он провел на поле 22 минуты во втором туре чемпионата против "Краснодара" (2:1). Также 27-летний футболист отыграл 45 минут в кубковой встрече с московским ЦСКА (1:2).

