- Арсен работает в общей группе. Мы ожидаем, что он войдет в состав и отправится вместе с командой на выездной матч с "Валенсией", который состоится в следующую субботу.
Чемпионат Испании стартует в эту пятницу, 15 августа. В рамках первого тура Ла Лиги "Реал Сосьедад" сыграет в гостях против "Валенсии". Матч состоится в субботу, 16-го числа, стартовый свисток запланирован на 22:30 по московскому времени.
Напомним, в прошлом сезоне полузащитник сборной России Арсен Захарян принял участие всего в 4 играх из-за различных повреждений.
Источник: "Матч ТВ"
В "Реале Сосьедад" ожидают, что Захарян отправится на матч 1-го тура Ла Лиги с "Валенсией"
Фото: Getty Images