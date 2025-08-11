В "Краснодаре" сообщили, на сколько выбыл Оласа

"Общался ли с игроком или с врачами? Общайся, не общайся, но задняя — это три-четыре недели минимум. Надо делать МРТ и смотреть, что дальше", - передает слова Мусаева "Матч ТВ".
Вчера, 10 августа, в Оренбурге состоялся матч 4-го тура РПЛ, в котором местная команда принимала на своем поле "Краснодар". Встреча завершилась минимальной победой гостей со счетом 1:0.
Левый крайний защитник "быков" Лукас Оласа получил повреждение и был заменен на 40?й минуте игры. Всего в этом сезоне 31-летний уругваец принял участие в пяти матчах и не отметился голевыми действиями.
Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев рассказал, сколько может пропустить из-за травмы защитник Лукас Оласа.
Фото: ФК "Краснодар"