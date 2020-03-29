Игроки вынуждены перейти на такой режим работы во время карантина из-за коронавируса.
- Индивидуальные тренировки? Мне кажется, лучше всего к таким условиям сейчас адаптированы Александр Кокорин и Павел Мамаев. Когда долго находишься в замкнутом пространстве, - цитирует Аршавина "Матч ТВ".
Напомним, чемпионат России приостановлен до 10 апреля из-за вспышки коронавируса в мире. В России зафиксировано 1534 случаев заражения. 1462 человек продолжают лечение, 64 - выздоровели, 8 человек умерло.
Аршавин - об индивидуальных тренировках: лучше всего к таким условиям адаптированы Кокорин и Мамаев
Бывший футболист, а ныне футбольный эксперт Андрей Аршавин высказался на тему индивидуальных тренировок.
Источник: AP
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