- Считаю, в России можно воспользоваться ситуацией и со следующего сезона сделать 18 команд. Все равно РФС вынашивает эту идею. Две команды присоединятся, никто не вылетает, - цитирует Селюка Sport24.
Сейчас чемпионат России приостановлен до 10 апреля из-за ситуации с коронавирусом в стране. Напомним, коронавирусной инфекцией в России заразились свыше двух тысяч человек, а общее число заболевших в мире перешагнуло за 800000.
Также Селюк добавил, что по опыту Китая, к началу лета всё должно наладиться и в мире смогут доиграть сезоны.
Селюк предлагает воспользоваться ситуацией и увеличить РПЛ до 18 команд
Футбольный агент Дмитрий Селюк предложил вариант увеличения РПЛ до 18 команд.
Фото: Дмитрий Селюк
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