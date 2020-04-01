Об этом сообщает журналист Сергей Егоров.
По сведениям источника, Шюррле улетел назад в Германию к семье. Ранее футболист также летал в Германию, а по прибытию в Россию находился в отеле, выдерживая 14-дневную самоизоляцию.
Тренерский штаб покинул Россию до того момента, пока в стране не появится возможность проводить тренировки и играть.
Ранее сообщалось, что все игроки "Спартака" получили выходные до мая.
Напомним, чемпионат России приостановлен из-за ситуации с коронавирусом в стране.
Егоров: Шюррле и тренерский штаб "Спартака" улетели из России
Нападающий "Спартака" Андре Шюррле и тренерский штаб команды улетели из России.
Фото: РИА Новости
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