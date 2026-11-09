Представитель Батракова рассказал, может ли "Галатасарай" заключить новый контракт с игроком

- Есть ли вероятность, что зимой Батраков переподпишет контракт с "Галатасараем", чтобы увеличить отступные? У меня запланирована поездка. В ближайшие две недели я поеду в гости к Алексею, и там запланирована встреча с руководством.
Мы еще предметно не общались, но то, что у нас состоится встреча и мы там предметно поговорим — это будет, - цитирует Кузьмичева "Матч ТВ".
Алексей Батраков перешел в "Галатасарай" из московского "Локомотива" в летнее трансферное окно за 25 миллионов евро и заключил контракт до лета 2031 года. Полузащитник провел за турецкий клуб во всех турнирах 13 матчей и записал на свой счет шесть забитых мячей и четыре результативные передачи. Рыночная стоимость 21-летнего россиянина оценивается в 28 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что за Батраковым следят клубы из Англии и Франции - отмечалось, что в ближайшее время футболист может заключить с турецким клубом новый контракт, чтобы увеличить сумму отступных.