Экс-арбитр ФИФА Лапочкин оценил решение Шафеева удалить Максименко в матче с "Акроном"

- Рафаэль Шафеев принял абсолютно правильное решение, удалив Максименко.
Да, понятна реакция Кахигао и вообще спартаковских болельщиков, потому что изначально судья показал желтую карточку, подарил надежду, а потом сам либо с помощью кого-то из членов бригады [изменил решение]. Может быть, кто-то из ассистентов или резервный подсказал, что это красная карточка, что это не срыв перспективной атаки, а лишение явной возможности забить гол, - цитирует Лапочкина "Матч ТВ".
В воскресенье, 8 ноября, московский "Спартак" одержал домашнюю победу над "Акроном" в матче 14 тура Российской Премьер-Лиги со счетом 2:1. На 82 минуте встречи голкипер красно-белых Александр Максименко совершил нарушение за пределами штрафной площади и получил прямую красную карточку. Спортивный директор столичного клуба Франсис Кахигао и сам Максименко были несогласны с вердиктом главного арбитра.
Напомним, что вратарь также получал прямую красную карточку в игре десятого тура чемпионата России с самарскими "Крыльями Советов" (1:1). В нынешнем сезоне Максименко вышел на поле в 13 матчах, пропустил десять мячей и сохранил ворота "сухими" в пяти встречах.