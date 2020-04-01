Бывшая жена Новосельцева - о невыплате алиментов: Иван сказал, что оберегает меня от денег

Бывшая жена защитника "Сочи" Ивана Новосельцева Катерина Кейру рассказала, как обстоит дело с выплатой алиментов для их общего сына Теодора.



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"Я сказала мужу: "Сейчас самое важное: я не хочу судиться. Давай сделаем важное. Ты выполняешь обещания, по искам договариваемся мирным путем. Ты даешь алименты на меня". Я, конечно же, не готова на 20 тысяч рублей, которые мне присудили. Говорю: "Давай свои договоренности ты выполняешь, потом ты платишь алименты на Теодора. Наше имущество – пополам". Он мне заявил, что это я его бросила, что это я убежала.Иван сказал, что его ребенку хорошо – он хорошо кушает и развивается. У меня нет слов. Когда я спросила про деньги на ребенка, он ответил что-то вроде: "Я тебя оберегаю от денег", — сказала Кейру в интервью Марии Командной.Иван Новосельцев женился на Катерине Кейру в октябре 2015-го года. В феврале прошлого года стало известно о беременности Катерины, а также о том, что Новосельцев ушёл от неё. Сообщалось, что Новосельцев переписал совместно нажитое с женой имущество на свою мать.В настоящее время 28-летний Новосельцев является игроком "Сочи". В нынешнем сезоне на его счету 13 матчей в РПЛ за сочинский клуб, в которых он отметился одной голевой передачей.