Семин: Геркус не может плохо отзываться обо мне. Я служу футболу и клубам, в которых работаю

"Интервью Геркуса я ещё не читал. Он говорит, что скучает по мне, и хорошо отзывается? А почему ему надо плохо обо мне отзываться? Геркус не может отзываться обо мне плохо, потому что у меня во главе всего всегда стоял футбол. И будет стоять дальше. И тогда всегда всё будет хорошо. Кто бы что ни написал, футбол для меня – самое главное. Я служу ему и клубам, в которых работаю.
Что касается слов Геркуса, что иск к нему может вредить имиджу «Локомотива», то лично я всегда только приподнимал имидж клуба", — цитирует Семина "Чемпионат".
Бывший гендиректор московского "Локомотива" Илья Геркус дал интервью, в котором заявил, что нормально общается с Юрием Семиным и скучает по совместной работе.
Юрий Семин занимает пост главного тренера "железнодорожников" с 2016-го года. Ранее он уже тренировал "Локомотив" в период с 1992-го по 2005-й, и с 2009-го по 2010-й год. За всё время пребывания в клубе Семин трижды приводил "Локомотив" к чемпионству, шесть раз выигрывал Кубок России и три раза Суперкубок страны.
Действующий контракт Семина с "Локомотивом" рассчитан до конца текущего сезона. Ранее в СМИ сообщалось, что совет директоров клуба может назначить на его пост другого тренера. Среди кандидатов назывались наставник "Олимпиакоса" Педру Мартинш, а также сербский специалист Марко Николич.
В нынешнем сезоне "Локомотив" занимает второе место в турнирной таблице РПЛ после 22-х туров, набрав 41 очко.
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Главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин отреагировал на сегодняшнее интервью экс-гендиректора клуба Ильи Геркуса.
Фото: ТАСС
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