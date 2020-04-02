Об этом сообщает "СЭ".
По сведениям источника, руководство клуба предложило футболистов коллективное соглашение на 40% в связи с карантином из-за коронавируса.
По данным на сегодняшний день в России зафиксировано 3548 случаев заражения коронавирусом. 235 человек выздоровело, 30 умерло.
"СЭ": руководство "Динамо" предложит игрокам сокращение зарплаты на 40%
Руководство московского "Динамо" оптимизирует бюджет на время карантина.
Фото: ФК "Динамо"
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