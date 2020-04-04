Днем ранее Смолов, выступающий за клуб из Виго на правах аренды, рассказал о диалоге с капитаном "сливочных" перед матчем "Реал" - "Сельта".
- Думаю, Смолов мог бы удивиться, что Рамос его знает. Но я был удивлён, что игроки "Челси", к примеру, знают очень хорошо ЦСКА, знали, что я его тренировал, знают молодых игроков. Поэтому серьезные европейские игроки интересуются, поэтому в знаниях Рамоса нет ничего удивительного. В "Халле" и "Витессе" вот никого не знают, даже братьев Березуцких, — сказал тренер.
За 6 сыгранных матчей в Примере Смолов записал на свой счет один гол, именно в ворота "сливочных". Права на нападающего принадлежат московскому "Локомотиву".
Леонид Слуцкий возглавил "Рубин" во время зимней паузы текущего сезона. После 22-х туров клуб из Казани находится на 14-й строчке РПЛ.
Слуцкий: в том, что Рамос знает Смолова нет ничего удивительного
Наставник казанского "Рубина" Леонид Слуцкий в прямом эфире Instagram с журналистом Нобелем Арустамяном поделился мнением о беседе защитника "Реала" Серхио Рамоса и нападающего "Сельты" Федора Смолова.
Фото: Фаворит
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!