"Мне нравится Комличенко, но он пока немного сыграл. Его поставим четвертым. Но по потенциалу он очень сильный. А так – Кокорин, Дзюба, Шомуродов.
Последний хорош в завершении. У него функции похожи на Фирмино в "Ливерпуле". Он очень оттягивается вниз и освобождает место для рывков за спину. А также хорош в подыгрыше", — цитирует Кержакова "Спорт-Экспресс".
Напомним, что после 22-х туров в бомбардирской гонке чемпионата России по футболу лидирует Артём Дзюба. На счету нападающего "Зенита" - 13 голов.
На втором месте узбекский форвард "Ростова" Элдор Шомуродов, который отличился 11 раз.
Замыкают тройку лучших снайперов нашей лиги Сердар Азмун ("Зенит") и Александр Соболев ("Спартак"). У обоих по 10 забитых мячей.
После 22-х туров "Зенит" лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков и опережая ближайших преследователей на 9 баллов.
В настоящее время сезон РПЛ приостановлен до 31-го мая из-за распространения коронавируса (COVID-19).
Александр Кержаков назвал топ-4 нападающих нашего чемпионата
Экс-нападающий сборной России Александр Кержаков, ныне занимающий пост старшего тренера юношеской команды нашей страны, назвал лучших, по его мнению, форвардов РПЛ.
Фото: ТАСС
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