- У меня есть достоверная информация, что у человека хронически больные спина и колено. Его ведь вначале хотели покупать, но потом решили взять в аренду с правом выкупа, - цитирует Титова "СЭ".
29-летний Шюррле был арендован москвичами у дортмундской "Боруссии" на год. За сезон в "Спартаке" немец провёл 13 матчей в чемпионате России, забил гол и отдал две голевые передачи.
Титов рассказал правдивую информацию о хронических травмах Шюррле
Бывший футболист "Спартака" Егор Титов объяснил, почему клуб не выкупил права на полузащитника Андре Шюррле.
Фото: РИА Новости
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