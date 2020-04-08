"Кто лучше меня в клубе? Нет лучших. Все хорошие футболисты. Нам предстоит много работы для того, чтобы быть выше в таблице.
Максименко – топ. По моему мнению, это лучший вратарь в России сейчас.
Лучший тренер в "Спартаке"? Наверное, Романцев. Если смотреть на его титулы", — заявил Бакаев в прямом эфире клубного инстаграм-аккаунта.
В нынешнем сезоне Александр Максименко провёл 27 матчей за "красно-белых" во всех турнирах, пропустив 30 мячей и отстояв 7 матчей на ноль.
Действующий контракт 22-летнего голкипера со "Спартаком" рассчитан до лета следующего года. Transfermarkt оценивает Максименко в 8 миллионов евро.
"Спартак" после 22-х туров занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ. Подопечные Доменико Тедеско набрали 28 очков.
В настоящее время наш чемпионат приостановлен до 31-го мая из-за распространения коронавирусной инфекции.
Зелимхан Бакаев: Максименко - лучший вратарь в России сейчас
Полузащитник "Спартака" Зелимхан Бакаев назвал своего одноклубника Александра Максименко лучшим голкипером в стране на текущий момент.
Фото: РИА Новости
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