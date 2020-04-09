Тогда оба футболиста выступали за московский "Спартак". В раздевалке у Быстрова пропали 23 тыс. рублей, которые были найдены у Дзюбы. Затем Быстров сказал, что речь шла о 15 тысячах, Дзюба, в ответ на обвинения в краже денег, заявил, что его подставили. Футболист был отправлен в аренду в "Томь".
- А зачем ворошить прошлое? Это дела давно минувших дней, у всех семьи, поэтому вспоминать о том, что было десять лет назад, не имеет никакого смысла. Просто не считаю это нужным. У каждого будет своя правда, - рассказал Быстров в интервью Bobsoccer.
31-летний Дзюба с 2015 года выступает за "Зенит", выиграв с питерским клубом чемпионат, Кубок и Суперкубок России.
36-летний Быстров закончил карьеру в 2018 году.
Быстров отказался комментировать ситуацию с Дзюбой и кражей денег в 2009 году
Экс-нападающий московского "Спартака" Владимир Быстров оставил без ответа вопрос про ситуацию 2009 года с Артёмом Дзюбой.
Фото: Советский Спорт
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