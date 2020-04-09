"Да кто бы в этом сомневался. Наш капитан не только проявляет себя на поле, но и в таких сложных ситуациях. Игорь вместе с Виктором Михайловичем взяли на себя столь важные функции. Надо было ведь многим объяснить, донести суть вопроса до легионеров. Конечно, это не самые приятные минуты общения. Но все-все нас поняли", - цитирует Бабаева "Спорт-Экспресс".
Сегодня стало известно, что за март футболисты ЦСКА получат 50% зарплаты, а за апрель - 40%.
Ранее, напомним, на понижение зарплат пошли игроки "Спартака", "Динамо", "Зенита", "Рубина" и "Уфы".
Вспышка коронавируса была зафиксирована в конце 2019 года в Китае. В России зарегистрировано более 10 тысяч случаев заражения коронавирусом.
Чемпионат России приостановлен как минимум до 31 мая. Также приостановлены другие европейские лиги, кроме белорусской.
В ЦСКА подтвердили, что инициатором снижения зарплат футболистам был Акинфеев
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что голкипер команды Игорь Акинфеев был инициатором того, чтобы футболистам снизили зарплату на время паузы в чемпионате России.
Фото: ПФК ЦСКА
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