— Я был в Абу-Даби вместе с одноклубниками по "Спартаку". Я находился в автобусе, мы ехали на тренировочный матч, и в этот момент мне позвонил агент. Я сказал ему, что мне не очень интересна аренда, так как у меня есть семья, и тогда мы все вместе жили в Москве. В Премьер-лиге было несколько клубов, которым я был интересен, но я не ожидал, что это будет такой топ-клуб, как "Арсенал". После этого я позвонил жене и сказал, что мы на пару месяцев переезжаем в Лондон. Мы знали, что не задержимся там надолго, но решили насладиться клубом и городом.
Когда я приехал, то сразу сказал, что у меня есть проблемы со спиной. Я думал, что трансфер сорвётся, но клубы договорились. Всё происходило за несколько минут до закрытия трансферного окна, поэтому у "Арсенала" больше не было вариантов. Вот почему они рискнули и взяли меня, — рассказал швед в интервью сайту "Арсенала".
37-летний Чельстрём выступал за "Спартак" с 2012 по 2015 год. 31 января 2014 года на правах полугодичной аренды перешёл в "Арсенал", с которым выиграл Кубок Англии.
Чельстрём - о переходе из "Спартака" в "Арсенал": у них больше не было вариантов
Экс-полузащитник "Спартака" Ким Чельстрём вспомнил, как оказался в "Арсенале" в 2014 году.
Фото: ФК "Спартак"
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