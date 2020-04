Заболотный: узнав, какой объем работы проделывают врачи, не смог не написать об этом

View this post on Instagram

Хочу выразить слова поддержки людям ,которые лечат и помогают больным коронавирусом. Узнав какой объём работы врачи проделывают и как жертвуют отношениями с близкими людьми , не смог не написать этот пост . . . Пусть охват моей публикации не сильно большой , но тем самым моё уважение и низкий поклон всем тем, кто помогает больным выздороветь ... Соблюдайте пожалуйста карантин и правила безопасности ??тем самым мы облегчим им работу , всем здоровья ??