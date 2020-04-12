Заболотный: узнав, какой объем работы проделывают врачи, не смог не написать об этом

Нападающий "Сочи" Антон Заболотный в своём аккаунте Instagram выразил благодарность медикам, борющимся с коронавирусом.

"Сочи" после 22-х туров занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 24 очка. Российская Премьер-лига приостановлена до 31-го мая из-за распространения коронавирусной инфекции.По актуальным данным на сегодняшний день в России выявлено 15 770 человек, инфицированных коронавирусом. Скончалось 130 человек.