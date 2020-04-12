Заболотный: узнав, какой объем работы проделывают врачи, не смог не написать об этом

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Хочу выразить слова поддержки людям ,которые лечат и помогают больным коронавирусом. Узнав какой объём работы врачи проделывают и как жертвуют отношениями с близкими людьми , не смог не написать этот пост . . . Пусть охват моей публикации не сильно большой , но тем самым моё уважение и низкий поклон всем тем, кто помогает больным выздороветь ... Соблюдайте пожалуйста карантин и правила безопасности ??тем самым мы облегчим им работу , всем здоровья ??
"Сочи" после 22-х туров занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 24 очка. Российская Премьер-лига приостановлена до 31-го мая из-за распространения коронавирусной инфекции.
По актуальным данным на сегодняшний день в России выявлено 15 770 человек, инфицированных коронавирусом. Скончалось 130 человек.