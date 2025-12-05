Матчи Скрыть

Непомнящий: не могу определить, какая сейчас у "Динамо" тактика

Футбольный тренер Валерий Непомнящий поделился ожиданиями от московского дерби "Спартак" — "Динамо" в 18 туре Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Динамо" Москва
"Я сейчас не могу определить, какая у "Динамо" тактика, как команда строит игру. Так получается, что размытая игра в отличие от "Спартака". Красно-белые будут атаковать, правда, если динамовцы будут отходить за линию мяча и обороняться на своей половине, то это будет сбивать скорости сопернику. "Динамо" с такой игрой в обороне опасно глубоко садиться, они сами себе могут привести", — сказал Непомнящий в беседе с "Евро-Футбол.Ру".

После 17 туров "Спартак" с 28 очками занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ, "Динамо" с 20 баллами располагается на 9-й строчке таблицы.

Очное противостояние команд в 18 туре пройдет на "Лукойл Арене" в субботу, 6 декабря. Начало встречи — в 16:30 мск.

