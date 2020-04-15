"Моё мнение такое: если чемпионаты остановить, то по текущим результатам в таблицах. Если так несправедливо – надо доигрывать", - цитирует Зырянова "Петербургский дневник".
Напомним, лидером РПЛ является "Зенит", у которого после 22 туров в активе 50 очков. На втором месте идет "Локомотив" (41), на третьем - "Краснодар" (41).
Чемпионат России из-за пандемии коронавируса приостановлен как минимум до 31 мая.
Зырянов: если чемпионаты остановить, то по текущей таблице. Если это несправедливо - доиграть
Наставник молодежной команды "Зенита" Константин Зырянов высказал свое мнение относительно ситуации с приостановлением чемпионата России из-за пандемии коронавируса.
Фото: ФК "Зенит"
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