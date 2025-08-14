Силкин: Батракову надо уезжать в Европу, глядя на пример Головина

«Батраков – хороший игрок, организует атаки, открывается, не теряет мячи. Он заметен ещё с прошлого сезона, соперники к нему не могут найти противоядие. Если Батраков перейдёт в хороший клуб из «Локомотива», то спрос на всех футболистов РПЛ вырастет. Алексею надо уезжать в Европу, глядя на пример Головина», – сказал Силкин Metaratings.
Алексей Батраков в нынешнем сезоне забил шесть голов в восьми матчах. Его контракт с «Локомотивом» рассчитан до 30 июня 2029 года. Текущая рыночная стоимость полузащитника составляет 12 миллионов евро по версии Transfermarkt.
В прошедшем сезоне Батраков сыграл в 29 матчах за «Локомотив» в Российской Премьер-Лиги, забив 14 голов и отдав 7 результативных передач. Также он принял участие в 8 матчах Кубка России, где забил 1 гол и сделал 3 ассиста.
Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин рекомендовал полузащитнику «Локомотива» Алексею Батракову рассмотреть переход в европейский клуб.
Фото: ФК "Локомотив"