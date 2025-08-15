"Сейчас этот стадион считается нашим домом, и я надеюсь, что он принесет нам удачу на время нашего пребывания здесь. Первый победный шаг сделан. Нужно дальше готовиться и снова выигрывать", — сказал Медведев в эфире телеканала "Матч ТВ".
Единственный гол в матче второго тура группового этапа пути РПЛ Кубка России забил нападающий "Пари НН" Хуан Босельи. "Ростов" играл в меньшинстве, поскольку двое игроков команды были удалены с поля за нарушения. Напомним, "Пари НН" не может проводить домашние матчи на "Совкомбанк Арене" в Нижнем Новгороде из-за проведения ремонта. Команда временно принимает гостей на стадионе "Мордовия Арена" в Саранске.
Вратарь "Пари НН" – о победе на нейтральном поле "Мордовия Арены": надеюсь, стадион принесет нам удачу
Вратарь "Пари НН" Никита Медведев высказался о победе своей команды над "Ростовом" (1:0) на поле "Мордовия Арены", которая формально стала домашней для нижегородцев.
Фото: ФК "Пари НН"